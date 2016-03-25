Нацбанк пом'якшив валютні обмеження

Національний банк України продовжив поступову валютну лібералізацію та пом'якшив окремі норми заборони дострокового погашення резидентами зовнішніх кредитів і позик нерезидентам.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №192, що вступає в дію з 26 березня і чинне до 8 червня 2016 року включно.

Згідно з документом, раніше встановлена НБУ заборона дострокового погашення зовнішніх кредитів не поширюватиметься на зміни в договори про періодичність сплати відсотків або перенесення дати їх виплати у межах 180 днів, а також на дострокове погашення кредитів, наданих з участю іноземного експортно-кредитного агентства.

Крім того, НБУ дозволив використовувати інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів для зарахування боргу цьому нерезиденту окремої валютної операцією при наявності у банку відповідної індивідуальної ліцензії на переказування валюти за кордон і в межах сум і строків, які дозволені цією ліцензією, при цьому кошти з рахунку можуть використовуватися виключно для збільшення капіталу банку.

За оцінками НБУ, дані зміни полегшать для резидентів реструктуризацію зовнішніх кредитів, а також будуть сприяти виконанню програм капіталізації банків, які мають заборгованість перед нерезидентами.

Також повідомляється, що НБУ планує подальшу поступову лібералізацію валютного регулювання, якщо цьому сприятиме стан валютного ринку та української економіки в цілому.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році планує поступову скасування введених в 2014-2015 роках валютних обмежень у відповідності з темпами реалізації попередніх умов, передбачених у погодженої з Міжнародним валютним фондом "дорожній карті".

З 5 березня регулятор підвищив ліміт видачі гривневої готівки через касу та банкомати до 500 тисяч гривень у гривні і до еквіваленту 50 тисяч гривень у валюті на одного клієнта на добу, а також ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тисяч гривень на день.

При цьому НБУ на три місяці продовжив основні валютні обмеження для бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 75% валютної виручки і 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, а також заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам, заборона повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам, зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на покупку валюти більше еквівалента 50 тисяч доларів США.

Українська гривня за офіційним курсом Національного банку України станом на 25 лютого з початку року девальвувала до долара США на 13,4% - до 27,2 гривні/долар.