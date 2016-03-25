ДФС з початку року відкрила 84 кримінальні провадження проти своїх співробітників

За ініціативою служби внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби в січні-лютому було відкрито 84 кримінальні провадження за фактом вчинення посадовими особами ДФС злочинів у сфері службової діяльності.

Згідно з повідомленням на сайті служби, ДФС провела 497 службових розслідувань і перевірок. За їх результатами було винесено 61 офіційне попередження, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 63 особи, звільнені від займаних посад 19 осіб. У відношенні посадових осіб ДФС було складено та направлено до суду 9 протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень.

Читайте такожФіскальна служба похвалилася перевиконанням плану по збору податків

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році правоохоронними органами за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки ДФС розпочато 85 кримінальних проваджень, що у 2,4 рази більше, ніж 2014 року, і становить 86% від усіх зареєстрованих злочинів корупційної спрямованості в органах ДФС.