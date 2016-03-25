Пенсійний фонд профінансував березневі пенсії

Пенсійний фонд завершив фінансування березневих пенсій на суму 20,9 мільярда гривень, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

"25 березня 2016 року, згідно з графіком фінансування пенсійних виплат за поточний місяць, Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за березень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням прес-служби Пенсійного фонду, у першому кварталі поточного року на фінансування пенсій та інших витрат, що передбачено законодавством за рахунок коштів фонду, було скеровано 50,3 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, видатки Пенсійного фонду і державного бюджету на пенсійне забезпечення до 2016 року зростуть на 7,5%, або 18,5 мільярда гривень, порівняно з 2015 роком.