Росія пробачила Узбекистану майже $900 мільйонів боргу
Зазначається, що прострочена заборгованість Узбекистану Росії склала 889,3 мільйона доларів.
Держдума РФ ратифікувала міжурядову угоду про списання Росією боргу Узбекистану, повідомляє Росбалт.
"Угода була підписана 10 грудня 2014 року в Ташкенті і передбачає відмову сторін від усіх претензій, що виникли за операціями колишнього СРСР у зв'язку з його розпадом, включаючи питання розділу Алмазного фонду СРСР та повернення валютних коштів на рахунках у Зовнішекономбанку колишнього СРСР, а також за кредитами, наданими Узбекистану в 1992-1993 роках", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 1 листопада 2014 року прострочена заборгованість Узбекистану Росії склала 889,3 мільйона доларів, у тому числі за процентами - 388,7 мільйона доларів.
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Як випливає з угоди, Узбекистан виплатить Росії 25 мільйона доларів протягом 30 днів з дня вступу документа в силу одноразовим грошовим платежем. У разі нездійснення платежу заборгованість вважатиметься простроченої та по ній нараховуватимуться штрафні відсотки за ставкою 3% річних.