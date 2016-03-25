Росія пробачила Узбекистану майже $900 мільйонів боргу

Держдума РФ ратифікувала міжурядову угоду про списання Росією боргу Узбекистану, повідомляє Росбалт.

"Угода була підписана 10 грудня 2014 року в Ташкенті і передбачає відмову сторін від усіх претензій, що виникли за операціями колишнього СРСР у зв'язку з його розпадом, включаючи питання розділу Алмазного фонду СРСР та повернення валютних коштів на рахунках у Зовнішекономбанку колишнього СРСР, а також за кредитами, наданими Узбекистану в 1992-1993 роках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 1 листопада 2014 року прострочена заборгованість Узбекистану Росії склала 889,3 мільйона доларів, у тому числі за процентами - 388,7 мільйона доларів.

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Як випливає з угоди, Узбекистан виплатить Росії 25 мільйона доларів протягом 30 днів з дня вступу документа в силу одноразовим грошовим платежем. У разі нездійснення платежу заборгованість вважатиметься простроченої та по ній нараховуватимуться штрафні відсотки за ставкою 3% річних.