У Мін'юсті спростували заяву Лукаш про виплати Януковичу

Про це заявили у Міністерстві юстиції у відповідь на інформацію екс-міністра юстиції України Олени Лукаш.

"Ніяких рішень Європейського суду про стягнення на користь Януковича і його оточення з України хоча б копійки, не кажучи вже про 6,3 млн гривень, не існує в природі. Так само, як і рішень немайнового характеру проти України на користь зазначених осіб", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа рахунках Клименка та його родичів заарештовано понад 1 мільйон гривень

У Міністерстві додали, що інформація, поширена Лукаш, є не більш ніж "втіленням бажань адвокатів біглого президента і хворої уяви пані Лукаш".

"Всі ці фантазії, так само як і інші подібні заяви прихильників колишньої влади, переслідують єдину мету - усіма можливими засобами відбілити представників злочинного режиму Януковича та забезпечити їх реванш і повернення у владні кабінети", - заявили у відомстві.

Читайте такожЄС формалізував рішення продовжити санкції для Януковича та його соратників

Крім того, в Мін'юсті "готові відверто поспілкуватися з Януковичем щодо його претензій, якщо він особисто прибуде в Україну".

Нагадаємо, раніше Лукаш заявила, що суд ЄС зобов'язав Україну відшкодувати позовні витрати в сумі 6 мільйонів 378,4 тисяч гривень колишньому президенту України Віктору Януковичу та двом його синам - Олександру Януковичу і Віктору Януковичу-молодшому (покійному) у справі щодо оскарження введених проти них ЄС майнових санкцій.