У Білорусі вирішили підвищити пенсійний вік на три роки

Уряд Білорусі прийняв рішення про підвищення в країні пенсійного віку на три року, повідомляє Прайм з посиланням на заяву віце-прем'єра Наталії Кочанової в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1".

"Прийнято рішення, що буде прийнято правовий акт з приводу підвищення пенсійного віку: для жінок - 58 років, для чоловіків - 63... Це рішення прийнято сьогодні, озвучено. Найближчим часом буде підписано нормативний акт з цього питання", - розповіла віце-прем'єр і зазначила, що це "найм'якіший та найприйнятніший на даний час" варіант.

Крім цього, Кочанова уточнила, що при такому варіанті підвищення пенсійного віку в Білорусі "зберігається маневр для подальшого підвищення пенсійного віку, якщо це буде необхідно".

Наразі пенсійний вік в Білорусі встановлено на рівні 55 років для жінок та 60 для чоловіків. Влада країни розглядала три варіанти підвищення віку виходу на пенсію різними темпами з 2017 року.

Читайте такожЛукашенко визначився: пенсійний вік в Білорусі підвищать на три роки

Минулого тижня президент країни Олександр Лукашенко провів нараду з питань пенсійної системи Білорусі. Голова держави заявив, що рішення про підвищення пенсійного віку планується ухвалити наступного тижня.

За підсумками наради у президента міністр праці та соціального захисту Маріанна Щоткіна розповіла про те, що найбільш прийнятним варіантом визнано поступове підвищення пенсійного віку на три роки, з кроком по півроку, починаючи з 1 січня 2017 року.