Китай для підтримки економіки влив до фінансової системи ще $92 мільярди

Пенсійний фонд Китаю може інвестувати до фінансового ринку країни в 2016 році майже 600 мільярдів юанів (92,3 мільярда доларів), повідомляє Прайм з посиланням на Женьмінь жибао.

"Китайський пенсійний фонд зараз має майже 90% від загального обсягу соціальних заощаджень країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наприкінці 2015 року чисті активи фонду становили 3,98 трильйона юанів (612 мільярдів доларів), а загальний обсяг потенційних інвестицій пенсійного фонду по країні - майже 2 трильйони юанів (307 мільярдів доларів).

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За словами міністра соціального забезпечення Інь Веймінь, інвестиції здійснюватимуться через інституціональних інвесторів.