"ВТБ банк" збільшив статутний капітал на 35%

12:04, 28 березня 2016
Фінанси
122

Акціонери збільшили капітал фінустанови на 8,9 мільярда гривень.

REUTERS

Акціонери що входить до групи іноземних банківських груп "ВТБ банку" збільшили капітал фінустанови на 8,9 мільярда гривень, або на 35% до 34,2 мільярда гривень, повідомила прес-служба банку.

"24 березня учасники розміщення провели 100% оплату акцій і, таким чином, було реалізовано весь обсяг додаткової емісії акцій банку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на 29 квітня скликано річні загальні збори акціонерів, на яких буде затверджено статут банку з новим статутним капіталом розміром 34,2 мільярда гривень.

Читайте такожЗбитки російського Внешторгбанка в Україні продовжують зростати

Як повідомляв УНІАН, "ВТБ Банк" працює на ринку України з 1992 року і входить до групи іноземних банківських груп. З 2006 року понад 99,9% акцій банку належать російському "Внешторгбанку".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter