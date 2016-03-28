"ВТБ банк" збільшив статутний капітал на 35%

Акціонери що входить до групи іноземних банківських груп "ВТБ банку" збільшили капітал фінустанови на 8,9 мільярда гривень, або на 35% до 34,2 мільярда гривень, повідомила прес-служба банку.

"24 березня учасники розміщення провели 100% оплату акцій і, таким чином, було реалізовано весь обсяг додаткової емісії акцій банку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на 29 квітня скликано річні загальні збори акціонерів, на яких буде затверджено статут банку з новим статутним капіталом розміром 34,2 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, "ВТБ Банк" працює на ринку України з 1992 року і входить до групи іноземних банківських груп. З 2006 року понад 99,9% акцій банку належать російському "Внешторгбанку".