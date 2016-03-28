Вкладникам "Укрінбанку" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 28 березня відновлює виплати вкладникам ліквідованого "Укрінбанку", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, вкладники банку можуть звертатися за виплатами до 11 травня в банки-агенти Фонду гарантування - "Укргазбанк", "Кредобанк", "Південний", "Ощадбанк" залежно від місця реєстрації.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 23 березня почав ліквідацію "Укрінбанку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банків.