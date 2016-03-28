Вкладникам "Укрінбанку" відновили виплати
12:38, 28 березня 2016Фінанси
176
Вкладники можуть звертатися за виплатами до 11 травня до банків-агентів Фонду гарантування - "Укргазбанк", "Кредобанк", "Південний" та "Ощадбанк".
Вкладникам "Укрінбанку" відновили виплати / abcnews.com.ua
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 28 березня відновлює виплати вкладникам ліквідованого "Укрінбанку", повідомляється на сайті фонду.
Згідно з повідомленням, вкладники банку можуть звертатися за виплатами до 11 травня в банки-агенти Фонду гарантування - "Укргазбанк", "Кредобанк", "Південний", "Ощадбанк" залежно від місця реєстрації.
Читайте такожВкладникам "Укрінбанку" призупинять виплати з 16 березня
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 23 березня почав ліквідацію "Укрінбанку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter