Фонд гарантування продовжив ліквідацію п'яти банків
Фонд також продовжив повноваження ліквідаторів банків "Даніель", "Укоопспілка", "Профінбанк", "Златобанк" та "Укрбізнесбанк".
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації банків "Даніель", "Укоопспілка", "Профінбанка", "Златобанк" і "Укрбізнесбанк", повідомляється на сайті фонду.
Згідно з повідомленням, Фонд гарантування продовжив ліквідацію банка "Даніель" до 14 квітня 2017 року, банку "Укоопсилка" - до 22 квітня 2017 року, "Профінбанк" - до 19 квітня 2018 року, "Златобанк" - до 13 травня 2018 року, "Укрбізнесбанк" - до 23 квітня 2018 року.
Фонд також продовжив повноваження ліквідаторів банків.
Читайте такожФонд гарантування продовжив ліквідацію CityCommerce Bank та банку "Таврика"
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України розраховує, що в 2016 році Фонд гарантування не потребуватиме додаткових коштів від держави і здійснюватиме виплати гарантованих сум вкладникам за рахунок наявних у нього коштів, а також за рахунок продажу активів неплатоспроможних банків.
За підсумками очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які були передані в управління Фонду гарантування вкладів. Протягом цих двох років фонд виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 59 мільярдів гривень відшкодування за вкладами та отримав понад 50,5 мільярда гривень запозичень в грошовому еквіваленті.