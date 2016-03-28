Фонд гарантування продовжив ліквідацію п'яти банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації банків "Даніель", "Укоопспілка", "Профінбанка", "Златобанк" і "Укрбізнесбанк", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, Фонд гарантування продовжив ліквідацію банка "Даніель" до 14 квітня 2017 року, банку "Укоопсилка" - до 22 квітня 2017 року, "Профінбанк" - до 19 квітня 2018 року, "Златобанк" - до 13 травня 2018 року, "Укрбізнесбанк" - до 23 квітня 2018 року.

Фонд також продовжив повноваження ліквідаторів банків.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України розраховує, що в 2016 році Фонд гарантування не потребуватиме додаткових коштів від держави і здійснюватиме виплати гарантованих сум вкладникам за рахунок наявних у нього коштів, а також за рахунок продажу активів неплатоспроможних банків.

За підсумками очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які були передані в управління Фонду гарантування вкладів. Протягом цих двох років фонд виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 59 мільярдів гривень відшкодування за вкладами та отримав понад 50,5 мільярда гривень запозичень в грошовому еквіваленті.