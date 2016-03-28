Гривня на міжбанку знизилася до 26,20 за долар

У понеділок, 28 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,10/26,20 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,3040/29,4860 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3860/0,3890 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,3374 гривні/долар, на цю годину укладено 138 угод на суму 51,14 мільйона доларів.