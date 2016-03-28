Доходи бюджету з початку року зросли на 17% - Держказначейство

За січень-лютий 2016 року до загального та спеціального фондів державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 70,545 мільярда гривень, що на 17%, або на 10,24 мільярда гривень, більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За оперативними даними Держказначейства, в січні-лютому 2016 року до загального фонду держбюджету надійшло 66,336 мільярда гривень, що на 9,859 мільярда гривень, або на 17,4%, перевищує показник січня-лютого 2015 року, а також на 14,2% перевищує показник, передбачений у держбюджеті на січень-лютий поточного року. До спеціального фонду держбюджету за звітний період надійшло 4,249 мільярда гривень, що більше минулорічного показника на 390 мільйонів гривень, або на 10,1%.

Згідно з повідомленням, доходи зведеного бюджету в січні-лютому 2016 року порівняно до аналогічного періоду минулого року зросли на 21,22% - до 91,620 мільярда гривень.

За даними Держказначейства, в січні-лютому поточного року Національний банк не перерахував кошти до держбюджету, тоді як протягом аналогічного періоду минулого року НБУ перерахував 5,45 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень 2016 року склали 34,7 мільярда гривень, що на 8,7 мільярда гривень, або на 33,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада України 25 грудня 2015 року прийняла закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 мільярда гривень.