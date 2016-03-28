Пивоварський задекларував більш ніж півмільйона гривень доходів

Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський у рамках деклараційної кампанії задекларував 572,65 тис. грн сукупного доходу за 2015 рік, що на 5,4% менше, ніж він декларував у 2014 році, сказано в декларації міністра, опублікованій на сайті Міністерства інфраструктури.

Зокрема, левову частку доходів міністру торік приніс продаж рухомого і нерухомого майна – 480 тис. грн, тоді як зарплата міністра в 2015 році скоротилася порівняно з 2014 роком майже в 4,7 раза – до 76,66 тис. грн з 359,47 тис. грн. Крім того, Пивоварський в 2015 році отримав майже 16 тис. грн дивідендів.

Міністр також задекларував дві квартири площею 108,4 кв. м і 123,3 кв. м і автомобіль Peugeot 206 (2005 року випуску).

Разом з тим, згідно з декларацією, членам сім'ї Пивоварського також належать квартира площею 120,6 кв. м та частина квартири площею 66,46 кв. м при загальній площі 141,4 кв. м. Крім того, члени його сім'ї користуються (не є їх власністю) автомобілем Audi Q7 2015 року випуску, а також володіють прогулянковим гідроциклом Yamaha F2R (GH 1800-H) 2009 року випуску.

Сума коштів на банківських рахунках, відповідно до декларації міністра, становить 161,92 тис. грн у «Банку інвестицій та заощаджень», української дочки російського «ВТБ Банку» та в державному «Ощадбанку».

При цьому, в 2015 році Пивоварський вніс на деопзит понад 344 тис. грн у «Банк інвестицій та заощаджень» і повернув банку 340,72 тис. грн кредиту.

Крім того, сума коштів на рахунках в «Універсал Банку», державному «Укрексімбанку» і «ПриватБанку» членів сім'ї голови Мінінфраструктури в 2015 році становила 474,45 тис. грн, з них 473,32 тис. грн перебуває на рахунках в іноземних банках: американських Wells Fargo, Bank of America, а також у фінансовій компанії Schwab.

Варто відзначити, що за даними НБУ, близько 15% акцій «Банку інвестицій та заощаджень» контролює Андрій Попов, акціонерами банку також є Сергій Лагур (9,15%), Степан Івахів (9,9%), брат Ігоря Єремеєва – Євген (1,5%) і Петро Димінський (1,34%).

«Банк інвестицій та заощаджень» перебуває в списку банків з непрозорою формою власності.

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Як повідомляв УНІАН, Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський у рамках деклараційної кампанії задекларував 605,24 тис. грн сукупного доходу за 2014 рік.

На сьогодні Пивоварський перебуває у відпустці. За інформацією джерела УНІАН в Мінінфраструктури, після повернення з відпустки він не має наміру продовжувати роботу в уряді.

Пивоварський подав заяву про відставку з посади міністра інфраструктури ще 16 грудня 2015 року, мотивуючи своє рішення неможливістю виконувати свої функції, зокрема й через низьку зарплату.

Однак під час позачергового засідання уряду 4 лютого, яке було скликано у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо роботи уряду, ускладненої політичним тиском і відставкою одразу кількох міністрів, Пивоварський заявив про можливість відкликати свою заяву про відставку за умови виконання низки вимог.

Серед умов, які назвав міністр, - встановлення адекватного рівня зарплат чиновників вищого рангу, а також можливість реалізації розпочатих реформ, зокрема й у сфері держзакупівель на «Укрзалізниці».

Пивоварського було призначено на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній «Континіум», а також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital (Україна) на посаді керуючого директора.