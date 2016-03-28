Експорт товарів з України в січні впав на третину (інфографіка)

Експорт товарів з України в січні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року, знизився на 31,9% і склав 2 мільярди доларів, а лідером серед експортних товарів виявилася соняшникова олія.

Відповідна інформація представлена на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook.

Зазначається, що основними товарами українського експорту є продукція харчової, металургійної та машинобудівної галузей.

Позитивною тенденцією в міністерстві називають відновлення виробництва в Луганській області - експорт із цього регіону в січні збільшився на 25%, склавши 28,1 мільйона доларів.

Ключовим торговим партнером України є Євросоюз, на який припадає майже половина експорту. Що стосується країн СНД, то їх частка в українському експорті становить 12%.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня 2016 року склав 295 мільйонів доларів, що в 7,6 рази вище дефіциту за підсумками січня 2015 року на рівні 38,8 мільйона доларів.