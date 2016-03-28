Євразійський фонд виділить Білорусі $2 мільярди кредиту

Євразійський банк розвитку домовився з Мінфіном Білорусі про надання фінансового кредиту з коштів Євразійського фонду стабілізації і розвитку на $2 мільярди, йдеться в повідомленні міністерства фінансів країни, передає Рейтер.

"Угодою передбачено виділення фінансових ресурсів на суму $2 мільярди на підтримку заходів економічної політики та структурних перетворень уряду і Національного банку Республіки Білорусь в 2016-2018 роках", - йдеться в повідомленні.

"Позика надається окремими траншами, кожен з яких терміном на 10 років, включаючи п'ятирічний пільговий період. Надходження до республіканського бюджету коштів першого траншу кредиту в розмірі $500 мільйонів очікується в найближчі дні".

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Заступник міністра фінансів Сергій Сторчак в Москві також підтвердив журналістам досягнення домовленостей.

"Сьогодні на сайті вивісимо заяву, всі вже, всі домовленості досягнуті, програма узгоджена сума $2 мільярди. Зобов'язання білоруські (взяті), транші розписані", - сказав він.

Мінськ, якому цього року потрібно виплатити $3,3 мільярда кредиторам, просив кредит у $3 мільярди у МВФ і $2 мільярди - у контрольованого Росією Євразійського фонду стабілізації і розвитку.