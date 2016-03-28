Суд заарештував більше десятка рахунків компаній сина Януковича

Печерський районний суд Києва наклав арешт на 11 банківських рахунків компаній, які належали Олександру Януковичу.

Про це йдеться у рішеннях суду від 3 березня, оприлюднених у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документами, були накладені арешти на рахунки компаній "Мако Холдинг", "Мако Актив" і "Білдінг Інвестменс Груп".

В "Укрбізнесбанку" заарештовано 5 рахунків: компанії "Мако Актив" на $1,347 тис., "Білдінг Інвестменс Груп" на 800,522 тис. грн і три депозитні рахунки "Мако Холдинг" на 2 млн грн.

Крім того, суд наклав арешт на 4 рахунки в банку ING Bank NV (Нідерланди) і на 2 рахунки у "Всеукраїнському банку розвитку". Розмір грошових коштів, які знаходяться на зазначених рахунках, у текстах рішень не вказані.

Під час досудового розслідування встановлено, що Олександр Янукович протягом 2013 року за сприяння свого батька (колишнього президента України) та інших осіб з числа вищого керівництва країни організував злочинну схему зі сприяння компаніям його групи "Мако" у протиправній мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті у бюджет, а також заволодінні цими бюджетними коштами.

Зазначені протиправні дії Олександра Януковича і групи невстановлених осіб призвели до фактичного ненадходження до держбюджету коштів на загальну суму 42,598 млн грн, йдеться в рішенні суду.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року екс-президент України Віктор Янукович зі своїми синами Олександром і Віктором втік до Росії. Зараз колишній президент і його син Олександр знаходяться в розшуку.

Проти сім'ї Януковича були введені економічні санкції з боку США і Євросоюзу, які передбачають арешт банківських рахунків. Швейцарська прокуратура повідомила про блокування активів на суму 140 млн євро, що належать Януковичу і його соратникам.

Генеральна прокуратура України в червні 2014 року відкрила і розслідує кримінальну справу за фактом зловживання посадовими особами групи компаній "МАКО".

Довідка УНІАН. Підприємства групи "МАКО" працюють на ринку України з 2009 року. Станом на січень 2013 року в «МАКО» входили близько двох десятків підприємств в Україні, Голландії і Швейцарії, а також банк «Всеукраїнський банк розвитку». Серед основних напрямків групи – девелопмент і будівництво, фінансовий сектор та вугільна промисловість.