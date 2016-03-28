Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2628.0144 (28 березня – 2607.0332)

100 EUR – 2931.2873 (28 березня – 2907.8848)

10 RUR – 3.8772 (28 березня – 3.8095)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 28 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,05/26,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,1890/29,3510 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3810/0,3840 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2801 грн/дол., на цю годину укладено 580 угод на суму 335,42 млн дол.