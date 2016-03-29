Порошенко: при працюючому Кабміні Україна могла б розраховувати на $4 мільярди від США і МВФ - ЗМІ

Про це заявив президент України Петро Порошенко на засіданні фракції "Блок Петра Порошенко", передає РБК-Україна з посиланням на кількох депутатів, присутніх на засіданні.

"Якщо б в Україні було діючий уряд, ніщо не завадило б мені домовитися в США про надання кредитних гарантій американського уряду на 1 млрд доларів, отримати від 3 млрд доларів кредиту МВФ і підписати угоду про військово-технічне співробітництво з США", - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, заступник лідера парламентської фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко повідомив, що на засіданні фракції була підтримана кандидатура голови Верховної Ради Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.