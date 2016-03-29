Мінфін залучив у Європейського інвестбанку 400 мільйонів євро кредиту

Міністерство фінансів України залучило у Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) кредит у розмірі 400 млн євро на реалізацію проектів розвитку комерційних банків, а також підприємств малого і середнього бізнесу. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному в офіційній пресі.

«Міністерство фінансів виступає позичальником коштів. Кредит у розмірі 400 млн євро спрямують через українські комерційні банки на підтримку розвитку приватного сектору економіки, на проекти малого та середнього бізнесу, проекти установ із середньою капіталізацією, а також проекти соціально-економічної інфраструктури, включаючи проекти енергоефективності та адаптації до змін клімату», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, участь у програмі розподілу коштів можуть узяти малі і середні підприємства з кількістю найманого персоналу до 250 осіб, установи із середньою капіталізацією з кількістю персоналу до 3000 осіб, а також підприємства з кількістю понад 3000 осіб. Розмір кредитів, на які можуть претендувати компанії, - від 25 млн євро (для малих і середніх підприємств) до 50 млн євро для компаній з кількістю працівників понад 3000 осіб. При цьому проекти мають відповідати вимогам Європейського інвестбанку. Агентом Мінфіну у частині розподілу коштів виступає державний «Укрексімбанк». Також «Укрексімбанк» надаватиме допомогу учасникам програми.

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Як повідомляв УНІАН, угоду про надання коштів ЄІБ Мінфіну в рамках програми допомоги банкам і малому і середньому бізнесу було ратифіковано Верховною Радою ще 15 липня 2015 року. Однак організаційні процедури виконання домовленості розпочалися лише у березні поточного року.