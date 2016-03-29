Суд заарештував рахунки платіжної системи EPay за пособництво бойовикам "ДНР" і "ЛНР"
В результаті роботи терміналів бойовики могли поповнювати рахунки мобільних телефонів, перераховувати кошти на карткові рахунки та здійснювати інші платежі.
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках і картах платіжної системи EPay та її посадових осіб за пособництво бойовикам так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки».
Як повідомляється в низці рішень суду, оприлюднених у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Печерський суд ухвалив таке рішення за клопотанням Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області.
Згідно з матеріалами справи, в період із травня 2014 року й до цього часу посадові особи EPay надають сприяння терористичній діяльності через підконтрольних фізичних осіб (близько 45 осіб), що проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та зареєстровані як підприємці в податкових органах ДНР, у порушення вимог Національного банку України про зупинення фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях. Компанія забезпечує роботу та обслуговування низки платіжних терміналів, які функціонують на базі банківської платіжної системи Flashpay (власник - банк «Фамільний»), а також платіжних систем «Фінансовий світ» (м. Київ) і City Pay (м. Київ, інтернет-провайдер Terra-line), учасником яких є EPay. Посадові особи EPay користуються програмним забезпеченням «Пегас Крим», яке є офіційним представником російської компанії «ПС Pegas». У результаті роботи зазначених терміналів бойовики терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» можуть поповнювати рахунки мобільних телефонів, перераховувати кошти на карткові рахунки та здійснювати інші платежі, необхідні для забезпечення діяльності членів «ДНР» і «ЛНР».
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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у серпні 2014 року зобов'язав банки та небанківські фінустанови призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.
До цього, з 24 липня, регулятор запровадив надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, оскільки ситуація, що склалася, не дозволяє працювати й забезпечувати фінансування потреб держави та життєдіяльності населення в звичайному режимі.