Суд заарештував рахунки платіжної системи EPay за пособництво бойовикам "ДНР" і "ЛНР"

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках і картах платіжної системи EPay та її посадових осіб за пособництво бойовикам так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки».

Як повідомляється в низці рішень суду, оприлюднених у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Печерський суд ухвалив таке рішення за клопотанням Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області.

Згідно з матеріалами справи, в період із травня 2014 року й до цього часу посадові особи EPay надають сприяння терористичній діяльності через підконтрольних фізичних осіб (близько 45 осіб), що проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та зареєстровані як підприємці в податкових органах ДНР, у порушення вимог Національного банку України про зупинення фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях. Компанія забезпечує роботу та обслуговування низки платіжних терміналів, які функціонують на базі банківської платіжної системи Flashpay (власник - банк «Фамільний»), а також платіжних систем «Фінансовий світ» (м. Київ) і City Pay (м. Київ, інтернет-провайдер Terra-line), учасником яких є EPay. Посадові особи EPay користуються програмним забезпеченням «Пегас Крим», яке є офіційним представником російської компанії «ПС Pegas». У результаті роботи зазначених терміналів бойовики терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» можуть поповнювати рахунки мобільних телефонів, перераховувати кошти на карткові рахунки та здійснювати інші платежі, необхідні для забезпечення діяльності членів «ДНР» і «ЛНР».

Читайте такожНацбанк виключив з реєстру платіжну систему "24nonstop"

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у серпні 2014 року зобов'язав банки та небанківські фінустанови призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.

До цього, з 24 липня, регулятор запровадив надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, оскільки ситуація, що склалася, не дозволяє працювати й забезпечувати фінансування потреб держави та життєдіяльності населення в звичайному режимі.