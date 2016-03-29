Міноборони з початку року уклало контрактів на 2 мільярди гривень

З початку року між Міноборони та держпідприємствами укладено 73 контракти і додаткові угоди на понад 2 млрд грн, вже поставлено 110 одиниць озброєння та військової техніки і 28 тис боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай.

"Згідно з Державним оборонним замовленням у поточному році Міноборони уклало 73 контракти та додаткові угоди з держпідприємствами на загальну суму понад 2 млрд грн. Закуплено та поставлено до ЗСУ 110 одиниць озброєння та військової техніки, 28 тис. боєприпасів", - зазначив Чернобай.

Також він додав, що за минулий тиждень ремонтні бригади ЗСУ повернули в район АТО 243 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема танки, гаубиці, протитанкові гармати, бронетранспортери та бойові броньовані машини.

А з початку проведення АТО відновлено близько 42,5 тис. озброєння і військової техніки. З них майже 40 тис. відновлено силами ремонтних підрозділів ЗСУ.

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Як повідомляв УНІАН, в поточному році на розвиток озброєння і військової техніки передбачено майже 7 млрд грн. 25 грудня 2015 року Верховна Рада прийняла держбюджет-2016, яким передбачено збільшення фінансування армії на 21% - до 55,6 млрд грн порівняно з 45,8 млрд грн, виділеними в 2015 році.