Дочка російського "Внешторгбанка" в Україні скоротила збиток майже в 4 рази

Один з найбільших банків України "ВТБ Банк", що належить російському "Внешторгбанку", за підсумками 2015 року отримав 4,552 мільярда гривень збитку, що у 3,7 рази менше збитку за попередній рік.

Як повідомляється у звітності банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, активи банку минулого року зросли на 39,3% – до 25,617 мільярда гривень, статутний капітал – в 4,6 рази, до 25,316 мільярда гривень, а чисельність персоналу скоротилася на 47,4% – до 1,371 тисячі осіб.

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Як повідомляв УНІАН, акціонери "ВТБ Банку" збільшили капітал фінустанови на 8,9 мільярда гривень, або на 35%, – до 34,2 мільярда гривень.

"ВТБ Банк" працює на ринку України з 1992 року і входить до групи іноземних банків. З 2006 року понад 99,9% акцій банку належать російському "Внешторгбанку".