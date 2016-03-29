Перерваний стаж більше не проблема: Рада вдосконалила порядок нарахування пенсій

Верховна Рада України вдосконалила порядок нарахувань пенсій працівникам, які досягли пенсійного віку й мають перерву в страховому трудовому стажі, прийнявши за основу й у цілому проект закону про внесення змін до статті 40 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (№3203)

За відповідне рішення проголосував 281 народний депутат при необхідних 226.

Читайте такожВ ПФ розповіли, на скільки зростуть цього року пенсії

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, відтепер за бажанням працівника до органів пенсійного забезпечення подається довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд незалежно від перерв у період до 30 червня 2000 року.

Представляючи законопроект, його автор, народний депутат України Юрій Шухевич зазначив, що документ не новий і частково вже обговорювалося. За словами Шухевича, раніше громадяни, які виходили на пенсію до 31 грудня 2015 року, мали можливість подавати довідку про доходи для нарахування пенсії за період до 2000 року за будь-які п'ять років безперервного стажу. «Потім для них таке право скасували (з 1 січня 2016 року - УНІАН), - зазначив Шухевич. - І зараз ми нічого нового не вводимо, ми просимо знову надати людям таке право, як раніше, подавати документи».

За інформацією Шухевича, ухвалення законопроекту дозволить зрівняти в правах пенсіонерів, яким пенсії призначалися до 31 грудня 2015 року і тим, кому пенсії призначалися після 1 січня 2016 року, коли право на подачу документів про трудові доходи до 2000 року для пенсіонерів було скасовано.

Читайте такожПрацюючі пенсіонери можуть залишитися без підвищення пенсій

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 10 березня затвердив бюджет Пенсійного фонду з доходами до 257 млрд грн. Власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 млрд грн, а дотація з бюджету – 144 млрд грн. Ця дотація покриє дефіцит Пенсійного фонду в розмірі 81,3 млрд грн, а також компенсує зниження платежів за єдиним соціальним внеском, ставку якого з 1 січня 2016 року знижено майже вдвічі – до 22% із 41%.

Як зазначав голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, витрати на пенсійне забезпечення в 2016 році зростуть на 7,5%, або 18,5 млрд грн, порівняно з 2015 роком.