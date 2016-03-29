Як не пенсіонери, то Пасха: у Гонтаревої знайшли нову причину коливання курсу гривні

Національний банк України пояснює поточні дисбаланси попиту і пропозиції на валютному ринку нашої країни святковими днями в Європі та США (католицький Великдень).

Про це йдеться в коментарі директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка, переданому УНІАН.

Як наголошується в коментарі, слідуючи режиму гнучкого курсоутворення, НБУ згладжує надмірні коливання курсу, що відбуваються у результаті ситуативних чинників, за допомогою валютних інтервенцій і аукціонів купівлі-продажу валюти, а також вилучає надлишкову ліквідність із банківської системи.

Зокрема, як нагадав регулятор, сьогодні проведено аукціон з продажу валюти, під час якого НБУ продав банкам 26,2 млн дол. США. З початку 2016 року регулятор провів 25 аукціонів з продажу і купівлі валюти, за підсумками яких чистий продаж валюти НБУ становив 235,2 млн дол.

За даними дилерів комерційних банків, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 14:00 встановилися на рівні 26,35/26,45 грн/дол.

Середньозважений курс на міжбанку за даними НБУ на цю годину становив 26,4594 грн/дол., а учасники ринку уклали 266 угод на суму 68,12 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, раніше серед причин падіння курсу гривні голова НБУ Валерія Гонтарева називала сезонне падіння ділової активності, велику кількість вихідних, виплати пенсіонерам і політичну нестабільність.