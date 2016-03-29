Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію в "Родовід Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив тимчасову адміністрацію в санаційному «Родовід Банку» на 1 місяць – до 25 квітня 2016 року включно.

Як повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, на цей же період продовжуються повноваження тимчасового адміністратора банку Віктора Куліша.

Правління Національного банку України за погодженням з Міністерством фінансів, як власником державного санаційного «Родовід Банку», ухвалив рішення про визнання банку неплатоспроможним та його передачу до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26 лютого. Рішення прийнято в рамках Стратегії розвитку державних банків, затвердженою Кабінетом міністрів 11 лютого, з міркувань раціональності управління державною власністю та коштами бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, «Родовід Банк» був докапіталізований державою в 2009 році на 8,4 млрд грн і ще на 3,95 млрд грн в 2011 році, коли набув статусу санаційного банку. За 7 років перебування у власності держави банк не врегулював питання проблемних активів і не розвинув успішну санаційну модель.

За оцінками Мінфіну, подальше існування банку без підтримки держави не є можливим, а одна з причин, за якої банк не став повноцінним санаційним банком, - це відсутність на законодавчому рівні механізмів передачі та реалізації проблемних активів банків державного сектора.