Гривня опустилася, незважаючи на продаж Нацбанком доларів

У вівторок, 29 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,35/26,48 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5090/29,6490 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3860/0,3890 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 встановився на рівні 26,4594 гривні/долар, до цієї години укладено 266 угод на суму 68,12 мільйона доларів.

Повідомляється, що Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні продав банкам 26,2 мільйона доларів США, при цьому середньозважений курс аукціону склав 26,4241 гривні/долар.

Як повідомляється на сайті регулятора, все банки подали заявки на купівлю 32,5 мільйона доларів. Мінімальний курс за результатами аукціону склав 26,35 гривні/долар, максимальний – 26,55 гривні/долар. За мінімальним курсом куплено 18,3% валюти.

Читайте такожНацбанк опустив офіційну гривню

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 29 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,35/26,48 гривні/долар.