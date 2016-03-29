Суд скасував рішення НБУ про ліквідацію банку "Союз"

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними та скасував постанову Національного банку і рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Союз".

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав прес-секретар предунціального нагляду Нацбанку Леонід Музикус.

"Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження 21 березня, а вже 28 березня визнав протиправними та скасував постанову Національного банку і рішення Фонду про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Союз", - написав він.

За його словами, повний текст рішення суду наразі відсутній.

Музикус також повідомив, що Нацбанк має намір подати апеляцію на рішення суду у встановлений термін.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Союз" за систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. За інформацією регулятора, банк протягом двох останніх років неодноразово притягувався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу і при цьому створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року.

Представник Фонду гарантування вкладів фізосіб не міг потрапити до банку, оскільки працівники приватної охоронної фірми, які за вказівкою колишніх посадовців банку "Союз" закрили двері будівлі, відмовилися допускати представника фонду, про що складено відповідний акт.