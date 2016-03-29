ДФС прогнозує у березні рекордні податкові надходження

Державна фіскальна служба України прогнозує в березні рекордні надходження податкових та митних платежів в розмірі 58 мільярдів гривень, повідомила прес-служба ДФС.

"За оперативними даними, в березні прогнозуються рекордні надходження в загальний фонд державного бюджету за всю історію існування Державної фіскальної служби України - 58 мільярдів гривень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Фіскальна служба прогнозує 37,5 мільярда гривень податкових надходжень і 20,5 мільярда гривень митних надходжень.

Фіскальна служба зазначає, що зростання надходжень забезпечено завдяки посиленню заходів щодо детінізації економіки, системної боротьби з фіктивними підприємствами та іншими схемами ухилення від сплати податків.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України в січні-лютому перевиконала встановлені Міністерством фінансів України індикативи на цей період на 14,5% і перерахувала до державного бюджету додатково 8,2 мільярда гривень.