Середня зарплата українців у лютому збільшилася на 223 гривні

Середня заробітна плата штатного працівника в Україні в лютому збільшилася на 5,1%, або на 223 гривні, порівняно з січнем і склала 4585 гривень, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України. Дане значення у 3,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати в Україні, яка складає 1378 гривень.

Прес-служба зазначила, що порівняно з лютим 2015 року середня зарплата зросла на 26,2%.

Індекс реальної заробітної плати у лютому порівняно з січнем 2016 року склав 105,3%, а порівняно з лютим 2015 року – 91,7%.

Найвищі середні зарплати в лютому зафіксовані в авіаційному транспорті – 20,8 тисячі гривень, фінансовій та страховій діяльності – 9,9 тисячі гривень та сфері телекомунікацій – 9,8 тисячі гривень.

Найменший рівень середньої зарплати в лютому був зафіксований у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,4 тисячі гривень, охороні здоров'я – 2,9 тисячі гривень та сільському господарстві – 3 тисячі гривень.

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників порівняно з січнем зафіксовано в сфері телекомунікацій – на 19,8%, у науковій діяльності – на 11,5%, в будівництві – на 11,1%.

Зниження середньої зарплати порівняно з попереднім місяцем відмічено лише у сфері спорту – на 1,6%.

У Держстаті зазначили, що ці дані розраховано без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму та частині зони АТО.

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Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в січні знизилася на 16,6%, або на 868 гривень, порівняно з груднем 2015 року і склала 4362 гривні.

Середня заробітна плата штатного працівника в Україні в 2015 році зросла на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком.