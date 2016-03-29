Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,42 за долар

У вівторок, 29 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,30/26,42 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,4610/29,5900 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3810/0,3830 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4392 гривні/долар, до цієї години укладено 526 угод на суму 285,49 мільйона доларів.