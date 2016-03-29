Нацбанк опустив офіційну гривню до 26,43 за долар

Офіційний курс НБУ на 30 березня: 100 USD – 2643,9172 гривні; 100 EUR – 2959,6009 гривні; 10 RUR – 3,8454 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 30 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 2643,9172 (29 березня – 2628,0144) 100 EUR – 2959,6009 (29 березня – 2931,2873) 10 RUR – 3,8454 (29 березня – 3,8772) Читайте такожГривня на міжбанку зміцнилася до 26,42 за долар

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