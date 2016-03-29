Державний "Український банк реконструкції та розвитку" завершив рік із прибутком

Державний "Український банк реконструкції та розвитку" за підсумками 2015 року отримав 570 тисяч гривень прибутку проти 18,332 мільйона гривень збитку роком раніше.

Про це повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Фонд державного майна України, як акціонер, що володіє 99,9945% акцій банку.

Згідно з наведеними даними, активи банку в 2015 році зросли на 22,5% - до 122,638 мільйона гривень, зобов'язання – на 57,7% - до 58,884 мільйона гривень, власний капітал – на 1,5% до 63,754 мільйона гривень.

Також Фонд держмайна повідомив про проведення позачергових загальних зборів акціонерів банку 28 квітня 2016 року, на порядку денному якого буде затвердження річних результатів діяльності банку та розподіл прибутку.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у серпні передав Фонду держмайна пакет акцій перебуває у його власності "Українського банку реконструкції та розвитку" в рамках рішення Кабінету міністрів про продаж банку.

Фонд держмайна анонсував проведення аукціону з продажу акцій "Українського банку реконструкції і розвитку" з початковою ціною 118,9 мільйона гривень 22 квітня 2016 року в Києві. У фонді звернули увагу, що банк отримав в іншому державному банку - "Укргазбанку" - субординований кредит на 28 мільйонів гривень строком на 6 років.

Представники Міністерства фінансів України припинили свої повноваження як члени наглядової ради "Українського банку реконструкції та розвитку" в лютому поточного року.

"Український банк реконструкції та розвитку" створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. Банк " відноситься до невеликих банків за обсягом активів. 99,99% акцій банку знаходяться у власності держави.