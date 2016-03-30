ДФС відповіла рейдом по обмінниках Києва після сюжету про "кришування" незаконного бізнесу поліцейськими

Державна фіскальна служба України під час обшуків у нелегальних пунктах обміну валют 29 березня вилучила понад 10 млн грн готівкових коштів, повідомила прес-служба ДФС.

"За результатами обшуків у нелегальних пунктах обміну валют у місті Києві, проведених 29 березня співробітниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС спільно з працівниками СБУ, вилучено готівкою 4,248 млн гривень, 127 тис. доларів США, 43 тис. євро і 820 тис. російських рублів та іншу валюту, що в еквіваленті становить понад 10 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні відзначається, що податкова міліція спільно з працівниками Служби безпеки України викрили групу громадян України, які організували протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Для незаконної діяльності порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов'язкової реєстрації та відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій.

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Обшуки ДФС пройшли після розслідування програми «Гроші» на каналі «1+1», журналісти якої викрили впливових "кришувальників" нелегальних обмінних пунктів.

За словами журналістів програми, основний бізнес деяких високопоставлених поліцейських - "кришування" пунктів обміну валют.

«Умови для бізнесу створені Нацбанком. По-перше, це валютні обмеження, типу 130 доларів в руки і тільки з паспортом. По-друге - наявність 1,5 % пенсійного збору при купівлі валюти. По-третє - відсутність будь-яких перевірок валютних обмінників після реформи Нацбанку», - йдеться у розслідуванні журналістів.

За їх підрахунками, завдяки цьому поліцейським вдається заробляти майже 4 мільйони доларів на місяць.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2015 року співробітники податкової міліції, прокуратури та управління Міністерства внутрішніх справ Києва виявили та вилучили під час обшуку в незаконних пунктах обміну валют 4 млн дол. і 7 млн грн.

У липні 2015 року співробітники Служби безпеки України спільно зі столичною прокуратурою викрили в Києві діяльність організованої групи, яка контролювала масштабний нелегальний бізнес обміну валют. Добовий обіг валюти, що виводилася «в тінь», становив понад 3 млн дол. Під час обшуків правоохоронці вилучили більш як 800 тис. дол., 40 тис. євро та 100 тис. грн.