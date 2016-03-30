Банк-скарбничку Путіна врятують грошима ЦБ, пенсіонерів і держкомпаній
Новий голова банку пропонує рятувати фінустанова всією країною.
Фінансова стійкість російської держкорпорації Внешекономбанк (ВЕБ) буде досягнута за допомогою розміщення на її депозитах коштів Пенсійного фонду Росії (ПФР), державного бюджету, Центробанку і держкомпаній.
У розпорядженні «Ведомостей» опинився план заходів щодо підвищення фінансової стійкості ВЕБу, підготовлений до засідання командою нового голови банку Сергія Горькова. Рада вчора схвалила докапіталізацію держкорпорації на 150 млрд руб. і розглянула заходи з цього документа.
Горьков пропонує рятувати ВЕБ, активи якого становлять 9% ВВП, всією країною. Докапіталізувати банк пропонується бюджету і Центробанку – він конвертує борг банку в субординований кредит, який можна буде включити в капітал другого рівня.
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Ліквідність держкорпорація розраховує отримати від усіх, хто пов'язаний з державою. Від Федерального казначейства – депозит на 55 млрд руб. (в доповнення до наданих на 45 млрд); від ФНБ – продовження 50-мільярдного депозиту, який закінчується в червні (або його заміщення депозитом Газпромбанку); від держкомпаній і держкорпорацій – рахунки, на яких ті будуть розміщувати кошти, як і компенсаційні фонди будівельних СРО. Ще не менше 100 млрд руб. ВЕБ розраховує отримати від пенсійних накопичень за рахунок розміщення коштів ПФР у довгострокові облігації ВЕБу.
ВЕБ також готовий розлучитися з часткою в «Газпромі»: пропонується продати ADR на акції. Банку належить 2,7% акцій «Газпрому», які виходячи з котирувань Лондонської біржі вчора ввечері коштували $1,3 млрд.
Розчищати баланс планується за рахунок продажу частини проблемних активів банків (український Промінвестбанк, сановані Зв'язок-банк і «Глобекс»), вагонів і літаків лізингової «дочки» і передачі другої частини державі; активи, отримані в рамках спецпроектів, можуть бути передані в ЗПІФ (серед виконавців – Росмайно).
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Крім того, буде проведено аудит структури управління «ВЕБ капіталу» та підготовлено пропозиції щодо реалізації роздрібного лізингового бізнесу.
Нарешті, пропонується обмежити витрати на благодійність: на цей рік – 1 млрд руб.
Схвалено виділення 150 млрд руб. з бюджету в капітал, а також розміщення депозиту казначейства, всі інші пункти обговорюються, розповів учасник засідання. Деякі із заходів, включених у план, обговорюються як ідеї на довгострокову перспективу, каже чиновник.