Банк-скарбничку Путіна врятують грошима ЦБ, пенсіонерів і держкомпаній

Фінансова стійкість російської держкорпорації Внешекономбанк (ВЕБ) буде досягнута за допомогою розміщення на її депозитах коштів Пенсійного фонду Росії (ПФР), державного бюджету, Центробанку і держкомпаній.

У розпорядженні «Ведомостей» опинився план заходів щодо підвищення фінансової стійкості ВЕБу, підготовлений до засідання командою нового голови банку Сергія Горькова. Рада вчора схвалила докапіталізацію держкорпорації на 150 млрд руб. і розглянула заходи з цього документа.

Горьков пропонує рятувати ВЕБ, активи якого становлять 9% ВВП, всією країною. Докапіталізувати банк пропонується бюджету і Центробанку – він конвертує борг банку в субординований кредит, який можна буде включити в капітал другого рівня.

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Ліквідність держкорпорація розраховує отримати від усіх, хто пов'язаний з державою. Від Федерального казначейства – депозит на 55 млрд руб. (в доповнення до наданих на 45 млрд); від ФНБ – продовження 50-мільярдного депозиту, який закінчується в червні (або його заміщення депозитом Газпромбанку); від держкомпаній і держкорпорацій – рахунки, на яких ті будуть розміщувати кошти, як і компенсаційні фонди будівельних СРО. Ще не менше 100 млрд руб. ВЕБ розраховує отримати від пенсійних накопичень за рахунок розміщення коштів ПФР у довгострокові облігації ВЕБу.

ВЕБ також готовий розлучитися з часткою в «Газпромі»: пропонується продати ADR на акції. Банку належить 2,7% акцій «Газпрому», які виходячи з котирувань Лондонської біржі вчора ввечері коштували $1,3 млрд.

Розчищати баланс планується за рахунок продажу частини проблемних активів банків (український Промінвестбанк, сановані Зв'язок-банк і «Глобекс»), вагонів і літаків лізингової «дочки» і передачі другої частини державі; активи, отримані в рамках спецпроектів, можуть бути передані в ЗПІФ (серед виконавців – Росмайно).

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Крім того, буде проведено аудит структури управління «ВЕБ капіталу» та підготовлено пропозиції щодо реалізації роздрібного лізингового бізнесу.

Нарешті, пропонується обмежити витрати на благодійність: на цей рік – 1 млрд руб.

Схвалено виділення 150 млрд руб. з бюджету в капітал, а також розміщення депозиту казначейства, всі інші пункти обговорюються, розповів учасник засідання. Деякі із заходів, включених у план, обговорюються як ідеї на довгострокову перспективу, каже чиновник.