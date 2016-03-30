Апеляційний суд визнав законним арешт пенсійного рахунку Азарова – ГПУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

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«29 березня 2016 року Апеляційний суд. Києва погодився з аргументами прокурора управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України і підтвердив, що накопичені на банківському рахунку для пенсійних виплат кошти є предметом, на який може накладатися обмеження в розумінні ст. 170 КПК України, і визнав їх арешт законним», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 21 грудня 2015 року Печерський райсуд Києва заарештував пенсійний рахунок екс-прем'єра Азарова. Своє рішення суд обґрунтував тим, що відповідно до ст. 1 закону україни «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсія – це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа, а отже, не є майном, яке перебуває у власності особи, а тому не може бути заарештоване відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України.

4 лютого 2016 року Апеляційний суд Києва скасував постанову слідчого судді від 21 грудня 2015 року про арешт на пенсію Азарова.

Проте 24 лютого за клопотанням Генпрокуратури Печерський райсуд знову наклав арешт на грошові кошти Азарова, які надходили на його банківський рахунок як пенсійні виплати.