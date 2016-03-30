"Ощадбанк" через суд вимагає в концерну Фірташа понад $100 мільйонів

Державний «Ощадбанк» має намір через суд стягнути понад 100 млн дол. заборгованості з найбільшого виробника мінеральних добрив в Україні концерну «Стирол», що входить до холдингу Ostchem Group бізнесмена Дмитра Фірташа.

Про це свідчить постанова суду, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, у грудні 2015 року держбанк звернувся до господарського суду Донецької області з позовною заявою про стягнення заборгованості з концерну за договором кредитної лінії від 2011 року в цілому на суму близько 7 млн дол., у березні держбанк надав суду заяву про збільшення розміру позовних вимог до 103,879 млн дол. США (з яких 95,8 млн дол. – прострочена заборгованість за кредитом, і 8,1 млн дол. - відсотки за користування кредитом), до стягнення пред'явлені ще близько 3 млн грн.

Розглянувши матеріали зазначеної справи, суд призначив судову економічну експертизу, оскільки для перевірки пред'явлених до стягнення нарахувань заборгованості необхідні спеціальні знання.

Читайте такожМінфін зобов'язав "Ощадбанк" вийти на беззбиткову діяльність до 2020 року

Як повідомляв УНІАН, державний «Ощадбанк» подав позов до Російської Федерації про відшкодування втрат на загальну суму близько 15 млрд грн, яких було зазнано в результаті незаконної анексії Криму.

Холдинг Ostchem об'єднує підприємства азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють понад 70% українських облгазів, а також більш як половину вітчизняних хімічних підприємств.