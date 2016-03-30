Кабмін дозволив відшкодовувати чиновникам витрати, завдані в результаті відкликання з відпусток

Кабінет міністрів України дозволив відшкодовувати чиновникам витрати, завдані їм у зв'язку з раптовим відкликанням з відпустки чи відмовою у заздалегідь запланованій відпустці. Про це йдеться в постанові уряду №231, опублікованій на веб-порталі Кабміну.

«Відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється у разі відкликання державного службовця із щорічної основної або додаткової відпустки під час його перебування в санаторно-курортному закладі, в іншому місці відпочинку, лікування - як у межах України, так і за кордоном», - йдеться в постанові.

До непередбачених витрат відносяться: витрати на придбання невикористаних проїзних документів, витрати у зв'язку з розірванням цивільно-правових договорів щодо організації відпочинку (лікування), витрати, пов'язані з бронюванням проїзних документів, місць проживання та надання інших послуг, а також документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування в місці відпочинку - оформлення візи, страхування, дозволів, сплати зборів і т. д.

Непередбачувані витрати відшкодовуються державному службовцю впродовж одного місяця.

Як зазначається, постанова набуває чинності з 1 травня цього року - одночасно з набранням чинності закону «Про державну службу».

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Як повідомляв УНІАН, нова редакція закону про державну службу була розроблена урядом і прийнята парламентом наприкінці 2015 року. Президент України підписав цей закон у січні цього року. Набуття дії закону дасть змогу уряду вести переговори з Єврокомісією про створення спеціального фонду для фінансування додаткових виплат українським чиновникам.