Яресько розповіла голландцям про головну перевагу України

Ключова перевага України порівняно з іншими країнами полягає в тому, що це найбільший ринок Європи, що розвивається, сказала міністр фінансів України Наталія Яресько під час українсько-голландського ділового форуму, що відкрився сьогодні в місті Нутдорп (Голландія).

«Україна - це найбільший ринок у Європі, що розвивається. Українці хочуть бути партнерами і є партнерами (країн ЄС та, особливо, Голландії - УНІАН)», - сказала міністр.

Вона відзначила, що за останні 15-20 місяців уряд зробив значні кроки для того, щоб інвестори звернули увагу на нашу країну. В першу чергу, вдалося досягти фінансово-банківської стабілізації.

«Ми скоротили дефіцит бюджету з 10% до 2,1%. Ми ліквідували 62 неплатоспроможних банки. Ми наростили держрезерви і стабілізували курс національної валюти. Не зроби ми всього цього, вам (інвесторам - УНІАН) було б не цікаво працювати з Україною», - наголосила Яресько.

Вона також зазначила, що на поточний момент українська влада значно просунулася у сфері боротьби з корупцією. Як сказала міністр, в Україні запроваджено антикорупційні органи, працівники яких «одержують європейські зарплати і мають всі можливості для виконання своїх обов'язків».

Разом з тим, Яресько запропонувала європейським партнерам взяти участь у подальших перетвореннях в Україні, включаючи податкову, митну та інші сфери.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Голландії відкрився українсько-голландський діловий форум, який зібрав понад 300 делегатів - представників влади та бізнесу. Міністр Яресько очолює українську делегацію.