Прогнози Мінфіну на 2017 рік: курс гривні 27,2 за долар, зростання ВВП на 3%, інфляція - 8%

Міністерство фінансів України подало до Кабінету міністрів Основні принципи формування бюджетної політики на 2017 рік, які грунтуються на прогнозах, що зростання економіки в 2017 році становитиме 3%, інфляція знизиться до 8,1%, курс гривні буде на рівні 27,2 грн\дол., а дефіцит бюджету становитиме 3% ВВП.

Презентацію зробив заступник міністра фінансів України Роман Качур.

«У 2017 році ми очікуємо подальше прискорення зростання ВВП до 3%. Ми очікуємо зниження інфляції до 8,1%, зниження рівня безробіття до 8,6%, а також курс на рівні 27,2 грн\дол., - сказав Качур. - Ми очікуємо подальшу фіскальну консолідацію і зменшення дефіциту держбюджету поступово - в 2017 році до 3%, в 2018-2019 роках до 2,5-2,3%. Крім того, ми очікуємо зниження держборгу в 2017 році до 66,8 млрд дол. і його скорочення в подальшому».

За словами Качура, ключовими завданнями бюджетної політики в 2017 році будуть виконання зобов'язань перед зовнішніми кредиторами, збереження соціальної справедливості щодо пільговиків, збереження соціальних гарантій для військовослужбовців, забезпечення обороноздатності країни. Крім того, Мінфін розраховує почати в 2017 році перехід до середньострокового бюджетного планування.

«Особлива увага - освіта і наука, створення опорних шкіл, концентрація витрат на пріоритетних напрямах наукової діяльності, фінансування пріоритетних проектів, - зазначив Качур. - Окремий пріоритет - відбудова Донбасу".

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними програми співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, макропоказники, які можуть бути закладені в бюджет 2017 року, повинні залишатися в таких коридорах: зростання ВВП на рівні 3,5%, рівень інфляції - близько 8%, обсяг держрезервів за підсумками 2017 року - 28,5 млрд дол., курс гривні до долара - 23,4 грн\дол., рівень безробіття - 9,6%.