Експорт українських товарів та послуг до ЄС скоротився на 25% - Мінекономрозвитку

Експорт українських товарів та послуг в Євросоюз 2015 року скоротився на 25%, склавши 15,3 мільярда доларів.

Відповідна інфографіка опублікована на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

При цьому зниження експорту послуг склало 28,4%, а товарів - 23,4%.

Разом з тим, частка послуг у загальному експорті до Європи в 2015 році сягнула 14,8%, а товарів - 85,2%.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками 2015 року склав 632,5 мільйона доларів проти дефіциту в 527 мільйонів гривень за підсумками 2014 року.

В 2015 році порівняно з 2014 роком експорт товарів з України знизився на 29,3% - до 38,135 мільярда доларів, імпорт - на 31,1%, до 37,502 мільярда доларів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,02 (у 2014 році – 0,99). Зовнішньоторговельні операції за цей період проводилися з партнерами з 217 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше товарів експортувалося до Російської Федерації - 12,7%, Туреччини - 7,3%, Китаю - 6,3%, Єгипту - 5,5%, Італії - 5,2%, Польщі - 5,2%, Індії - 3,8% і Німеччини - 3,5%.