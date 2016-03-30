Кабмін відправив на доопрацювання бюджетну резолюцію-2017, представлену Мінфіном

Кабінет міністрів України відправив на доопрацювання поданий Міністерством фінансів України проект Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік, які передбачають зростання економіки на 3%, інфляцію - 8,1%, курс гривні - 27,2 грн/дол., дефіцит бюджету - 3% і держборг у 66,8 млрд дол.

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду в середу, 30 березня.

На думку міністрів, підготовлений Мінфіном документ не враховує ряд вимог і прогнозів профільних міністерств.

Зокрема, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що надто низьким є запропонований Мінфіном обсяг державних інвестиційних проектів в 1 млрд грн. На його думку, обсяг держінвестицій необхідно збільшити, якщо вдасться досягти заявленого економічного зростання.

Цю пропозицію підтримав і заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов. Він також запропонував переглянути заявлене Мінфіном фінансування торгових представництв. При цьому Нефьодов не вніс своїх пропозицій у цей пункт бюджетної політики.

У свою чергу міністр соціальної політики Павло Розенко відзначив, що документ не враховує нестандартність загальноекономічної ситуації. «Треба звернути увагу на те, що у нас в 2014 і 2015 році через воєнну агресію був занадто високий рівень інфляції - близько 80% за два роки. А зростання соціальних стандартів ми змогли забезпечити тільки на 13%. Тому я б попросив піти від загальних формулювань, а врахувати те, що зі зростанням економіки, яке ми очікуємо, соціальні стандарти зростатимуть більшими темпами, ніж інфляція - щоб ми могли компенсувати людям втрати 2014 і 2015 років», - сказав Розенко.

Підбиваючи підсумки дискусії, глава уряду відзначив, що висунуті членами уряду пропозиції необхідно врахувати і внести до проекту Основних напрямів бюджетної політики, а також додати в документ пункт про фінансування проектів судової реформи.

«З урахуванням всіх пропозицій я пропоную відправити на доопрацювання, якщо необхідна робоча група - давайте без формалізму обговоримо з міністерствами. Основні напрями бюджетної політики мають відповідати економічним і політичним цілям держави. Бюджет - це інструмент реалізації нашої політики», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України подало до Кабінету міністрів Основні принципи формування бюджетної політики на 2017 рік. Ключовими завданнями бюджетної політики в 2017 році будуть виконання зобов'язань перед зовнішніми кредиторами, збереження соціальної справедливості стосовно пільговиків, збереження соціальних гарантій для військовослужбовців, забезпечення обороноздатності країни. Крім того, Мінфін розраховує почати в 2017 році перехід до середньострокового бюджетного планування.

Особлива увага - освіті та науці, а також проектам із відновлення Донбасу.