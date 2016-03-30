Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,26 за долар

У середу, 30 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,16/26,26 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6130/29,7210 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3890 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,2183 гривні/долар, на цю годину укладено 247 угод на суму 81,65 мільйона доларів.