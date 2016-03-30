Яценюк доручив "швидко" знайти Абромавичуса - потрібен його підпис

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі Максиму Нефьодову до кінця засідання уряду, що проходить сьогодні у Києві, знайти главу Мінекономрозвитку Айвараса Абромавичуса, відсутнього на засіданні, для затвердження рішення про виділення 40 млн грн на закупівлю автомобільного транспорту для потреб АТО.

"Міністр на роботу ходить? Я чув, що підписує, накази підписує. Знайдіть зараз швидко міністра, це 40 млн грн на АТО. Ми його (рішення про виділення 40 млн грн на АТО – УНІАН) приймемо з таким формулюванням – "за умови підпису міністра економіки", – сказав Яценюк.

При цьому прем'єр зазначив, що не може прийняти рішення про виділення коштів на АТО за пропозицією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова без узгодження з відсутнім Абромавичусом, оскільки це суперечить законодавству.

«Арсене Борисовичу, це я не себе позбавляю роботи, це я позбавляю роботи органи прокуратури. Все має відповідати регламенту», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України, проте Верховна Рада досі не проголосувала за відставку глави Мінекономрозвитку.

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Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка і Адміністрації президента.