Рівень безробіття в Україні минулого року становив 9,1%

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб віком від 15 до 70 років, у 2015 році знизився до 9,1% порівняно з 9,7% за підсумками 2014 року.

Водночас, як свідчать дані Державної служби статистики України, порівняно з третім кварталом 2015 року показник безробіття незначною мірою зріс – на 0,1%. Дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення АТО.

У повідомленні наголошується, що безробіття серед жінок нижче, ніж серед чоловіків – 8,1%, проти 10,1%. Також безробіття вище в сільській місцевості – 9,4%, у містах – 9%.

Показник безробіття для людей працездатного віку (жінки віком 15-58 років та чоловіки віком 15-59 років) вищий і дорівнює 9,5%, або 8,5% для жінок і 10,4% для чоловіків.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року рівень безробіття в Україні, згідно з методологією МОП, становив 9,7%. У квітні 2015 року голова правління Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття повідомив, що кількість українців, які не мають постійної роботи або є прихованими безробітними, становить близько 5 млн осіб.