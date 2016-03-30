Інвестпозиція України 2015 року покращилася на 17,5%

16:23, 30 березня 2016
Фінанси
210

2015 року активи України зросли на 2,5 мільярда доларів, або на 2,11%, – до 125,095 мільярда доларів.

НБУ, Нацбанк / facebook.com/NationalBankOfUkraine

Від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України, що являє собою різницю між активами та зобов'язаннями перед нерезидентами, до 2015 року скоротилося на 11,019 мільярда доларів, або на 17,5%, - до 52,104 мільярда доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, 2015 року активи України зросли на 2,5 мільярда доларів, або на 2,11%, – до 125,095 мільярда доларів, у той час як пасиви знизилися на 8,424 мільярда доларів, або на 4,5%, – до 177,199 мільярда доларів.

Читайте такожУ Нацбанку підрахували, що інвестпозиція України покращилася

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році від'ємне значення чистої інвестпозиції України скоротилося на 16,832 мільярда доларів, або на 21,9% - до 63,123 мільярда доларів.

Міжнародна інвестиційна позиція відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів та пасивів країни, зокрема, всі фінансові вимоги та зобов'язання резидентів країни щодо нерезидентів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter