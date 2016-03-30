Інвестпозиція України 2015 року покращилася на 17,5%

Від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України, що являє собою різницю між активами та зобов'язаннями перед нерезидентами, до 2015 року скоротилося на 11,019 мільярда доларів, або на 17,5%, - до 52,104 мільярда доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, 2015 року активи України зросли на 2,5 мільярда доларів, або на 2,11%, – до 125,095 мільярда доларів, у той час як пасиви знизилися на 8,424 мільярда доларів, або на 4,5%, – до 177,199 мільярда доларів.

Читайте такожУ Нацбанку підрахували, що інвестпозиція України покращилася

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році від'ємне значення чистої інвестпозиції України скоротилося на 16,832 мільярда доларів, або на 21,9% - до 63,123 мільярда доларів.

Міжнародна інвестиційна позиція відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів та пасивів країни, зокрема, всі фінансові вимоги та зобов'язання резидентів країни щодо нерезидентів.