Вкладникам банку "Петрокоммерц-Україна" виплатять майже 20 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатить вкладникам неплатоспроможного банку "Петрокоммерц-Україна" 19,125 мільйона гривень, повідомляється на сайті фонду.

Також повідомляється, що фонд попередньо проводить пошук кваліфікованих осіб, які зацікавлені у виведенні неплатоспроможного банку з ринку. Участь у конкурсі зможуть брати тільки банки.

Читайте такожНБУ визнав банк "Петрокоммерц-Україна" неплатоспроможним

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 18 березня визнав неплатоспроможним банк "Петрокоммерц-Україна", який відносився до категорії проблемних у зв'язку з непрозорою структурою власності.

У березні 2015 року акціонер банку - російський банк "Петрокоммерц" - продав акції банку 11 фізичним особам, частка кожного з яких становила менше 10%. Протягом 2015 року акціонери банку та його фактичні контролери Іван Шехавцов і Олексій Крупій неодноразово повідомляли НБУ про свій намір юридично оформити акції банку на себе, але тільки в грудні подали регуляторові відповідні пакети документів.