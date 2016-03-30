Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,21 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 31 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2621,8056 (30 березня – 2643,9172)

100 EUR - 2968,9327 (30 березня – 2959,6009)

10 RUR - 3,8780 (30 березня – 3,8454)

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,18/26,28 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6330/29,7430 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3890 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2181 гривні/долар, до цього годині укладено 570 угод на суму 336,56 мільйона доларів.