Народний банк Китаю зміцнив курс юаня до максимуму з початку року

Народний банк Китаю в четвер зміцнив курс юаня до долара на 0,35%, що стало максимальним зміцненням фіксингу в 2016 році, повідомляє Прайм.

"Середній обмінний курс Народний банк Китаю встановив на позначці 6,4612 юаня за долар, що на 229 пунктів менше фіксингу середу, коли курс становив 6,4841 юаня за долар", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Народний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%.

"Це стало найбільшим зміною курсу юаня з серпня 2015 року, коли девальвація юаня найсильнішим чином позначилася на світових фондових ринках і призвела до падіння основних фондових індексів Китаю на 5-6%", - підкреслює видання.

Після загострення напруженості на фондових і фінансових ринках китайський ЦБ скерував зусилля на стабілізацію юаня.

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Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009-го знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за один долар давали близько шести юанів.