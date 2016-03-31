НБУ підтвердив прозорість структури власності "Агрокомбанку"

Національний банк України погодив придбання істотної участі в "Агрокомбанку", визнавши структуру власності банку прозорою.

"Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості", - повідомляється на сайті НБУ.

Раніше "Агрокомбанк" входив до групи банків, які отримали погодження про придбання істотної участі, але доведення їх до прозорості структури власності ще не завершено. Тепер у цій групі залишаються "Експрес-банк", "Індустріалбанк", "Перший інвестиційний банк" та банк "Центр".

Структура власності ще 12 банків ("Вектор банк", "Гефест", "Глобус", "Інвестбанк", "Банк інвестицій та заощаджень", "КІБ", "Мотор-банк", "НК Банк", "Новий", "Платинум Банк", "Український капітал", "Фінанс Банк") містить ознаки непрозорості, у зв'язку з чим триває узгодження власників.

Щодо п'яти банків ("Земельний капітал", "Інвестиційно-трастовий банк", "Класикбанк", "Смартбанк", "Юнісон") НБУ проводить додаткову перевірку.

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Як повідомляв УНІАН, цього тижня Національний банк України завершує процес розкриття реальних власників українських банків, який стартував у березні 2015 року.

У березні минулого року Нацбанк зобов'язав банки надати інформацію про своїх реальних власників і контролерів, а в жовтні оприлюднив перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, зобов'язавши банки завершити процес легалізації власників до кінця першого кварталу 2016 року.

За інформацією НБУ, анонсоване раніше завершення процесу розкриття реальних власників банків до кінця першого кварталу не означає, що на 1 квітня всі власники банків будуть розкриті, оскільки пакети документів по деяким банкам ще можуть перебувати на розгляді регулятора, і наразі цей процес триває.