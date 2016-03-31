Рада попередньо схвалила реструктуризацію боргів бізнесу перед банками

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект "Про фінансової реструктуризації", що регулює порядок реструктуризації боргів працюючого бізнесу перед банками, що дозволить виконати зобов'язання України щодо меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №3555 проголосували 229 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи проект, заступник міністра фінансів України Артем Шевальов зазначив, що документ розроблено для подолання наслідків кризи в Україні та сприятиме економічному зростанню в країні завдяки механізмам добровільного позасудового врегулювання проблемних боргів працюючих підприємств перед банками.

У свою чергу, заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак повідомив, що профільний комітет рекомендує парламенту прийняти проект за основу і створити робочу групу за участю Міністерства фінансів, Міністерства юстиції та банківських асоціацій для його доопрацювання до другого читання.

"Реалізація положень законопроекту матиме безумовний соціально-економічний ефект, оскільки допоможе зберегти існуючі і створити нові робочі місця. Позитив від цієї ініціативи відчують підприємства, які перебувають у складному економічному становищі. Підхід, закладений у законопроекті, дасть можливість підприємствам, що мають ефективну і потенційно успішну бізнес-модель, вирішити проблему платоспроможності, уникнення ризику банкрутства і повернутися до зростання", - сказав Шевальов.

У свою чергу, заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак повідомив, що профільний комітет рекомендує парламенту прийняти проект за основу і створити робочу групу за участю Міністерства фінансів, Міністерства юстиції та банківських асоціацій для його доопрацювання до другого читання.

"Законопроект розроблено за участю експертів Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку з урахуванням міжнародних стандартів та досвіду проведення фінансової реструктуризації, який був успішно застосований в інших країнах, таких як Туреччина, Південна Корея, Сербія, що базується на Лондонському підходу, описаному в керівництві щодо фінансової реструктуризації банку Англії", - сказав депутат.

Раніше Національний банк України також виступив на підтримку законопроекту "Про фінансову реструктуризацію", відзначаючи, що прийняття закону дозволить виконати зобов'язання України щодо меморандуму з Міжнародним валютним фондом. За оцінками НБУ, закон дозволить врегулювати ситуацію з проблемними кредитами банків і допоможе оздоровити банківську систему, щоб банки могли спрямувати кошти на кредитування економіки. Експерти оцінюють загальну суму заборгованості компаній, які потраплять під дію запропонованого в законопроекті механізму, на рівні близько 200 мільярдів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у листопаді 2015 року затвердив пакет законопроектів для підтримки отримали валютні кредити громадян і підприємств, включаючи проекти законів "Про фінансової реструктуризації" і "Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)".